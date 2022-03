Milano: De Corato, oggi raccolte 115 firme per chiedere il taser per la Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina al mercato di via Fauchè-piazza Caneva abbiamo raccolto 115 firme per chiedere di dotare anche la Polizia locale di taser, per riportare i militari di Strade Sicure nelle vie della città e per le altre due petizioni che riguardano il presidenzialismo e il 'no' alla cancellazione dei parcheggi sull'asse di corso Vercelli". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. "Il tema del taser alla Polizia locale è prioritario - continua De Corato -, lo stesso sindacato di polizia, Sap si è sempre espresso favorevolmente all'uso del taser alla Polizia di Stato. Noi chiediamo che anche i ghisa possano averlo in dotazione, al contrario di quanto ha espresso la giunta di centrosinistra". "Per quanto riguarda le altre petizioni vorrei ricordare la necessità di far tornare sulle strade di Milano i militari di Strade Sicure e poi la questione dei parcheggi in corso Vercelli che creerebbero un enorme disagio anche ai residenti", conclude. (Com)