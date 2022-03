Spagna: Abascal (Vox), Sanchez sfrutta la guerra in Ucraina per "imbavagliare" i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina è la scusa del “bugiardo” presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, per “rimuovere le libertà e imbavagliare gli spagnoli”. Così il leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, nel corso di un evento organizzato alla Fontana di Cibele, a Madrid. “Prima era la pandemia di Covid-19”, mentre ora è la guerra in Ucraina la motivazione che il governo sfrutta per limitare le libertà dei cittadini, ha detto Abascal. Secondo il leader di Vox, la guerra è indicata dall’esecutivo anche come la causa dell'aumento dei costi dell’energia elettrica, dei carburanti, dei generi alimentari e degli altri beni di prima necessità, ma la responsabilità, a suo dire, dipende solo dalla cattiva gestione del governo. Presenti al raduno anche alcuni autotrasportatori, da giorni in sciopero in Spagna: i sostenitori di Vox li hanno accolti con degli applausi e lo stesso Abascal li ha difesi dalle accuse di aver manifestato in modo violento. La sinistra spagnola “è contraria ai picchetti, che hanno sempre usato per intimidire i lavoratori, perché vogliono avere il monopolio della violenza”, ha detto il leader di Vox. (Spm)