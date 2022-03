Vaticano: il Papa fa visita ai bimbi ucraini al Bambino Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio il Santo Padre ha fatto visita ai bimbi ucraini ricoverati al Bambino Gesù. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Nella nota si legge che "il Papa si è fermato nelle stanze e ha visitato tutti i piccoli presenti, per poi fare rientro in Vaticano". In questo momento sono 19 i bambini ucraini nei reparti dell'ospedale e nella sede dì Palidoro, mentre quelli arrivati dall'inizio della guerra sono circa 50. Si tratta di pazienti con patologie diverse (oncologiche, neurologiche e di altro genere) fuggiti nei primi giorni di guerra e, più di recente, di bambine con ferite gravi da scoppio. (Civ)