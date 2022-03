Ucraina: partita la manifestazione all'Arco della Pace indetta dal Consiglio di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata la manifestazione all'Arco della Pace contro la guerra in Ucraina, indetta dal Consiglio comunale alla quale, oltre il sindaco di Milano Giuseppe Sala, hanno aderito sigle sindacali e gruppi d'interesse come Confcommercio. Sono alcune migliaia le persone riunite in piazza, che sventolano bandiere della pace e bandiere ucraina, allo scopo di chiedere l'immediata cessazione delle ostilità nel Paese. È presente anche un gruppo di cittadini ucraini, che ha intonato l'ormai celebre Slava Ukraïni, gloria all'Ucraina. (Rem)