Rai: nel nuovo piano industriale le opzioni su Rai Way

- In relazione al decreto del presidente del Consiglio dei ministri che prevede la possibilità per Rai S.p.A. di detenere una partecipazione in Rai Way al di sotto del 51 per cento, si specifica che nei prossimi mesi, nell’ambito dello sviluppo del nuovo piano industriale, verranno analizzate e valutate le diverse opzioni strategiche perseguibili nel settore delle torri di trasmissione. Queste analisi e valutazioni saranno compiute al fine di definire uno scenario coerente con gli obiettivi di medio-lungo periodo della concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale che preveda, in coerenza con il citato decreto, il controllo dell’infrastruttura strategica. E' quanto si legge in una nota della Rai. (Com)