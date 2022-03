Paraguay: Assunzione censura parole del ministro dell'Economia del Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aver detto che il Paraguay, grazie alla sua politica fiscale, è divenuto "lo stato più ricco del Brasile" è "un'espressione sfortunata" che Assunzione "non può far passare sotto silenzio". Lo scrive il ministero degli Esteri del Paraguay commentando, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, le parole del ministro dell'Economia del Brasile Paulo Guedes. "Il Paraguay è praticamente diventato uno Stato brasiliano a tasse zero. È cresciuto, è divenuto ricco perché trae vantaggio esportando in Brasile", aveva detto il ministro in una manifestazione pubblica. "Se avessimo tasse più basse, i brasiliani non andrebbero in Paraguay per produrre soia o cavi elettrici. Tutto quello che si sta facendo di là potrebbe essere fatto in Brasile", ha detto Guedes segnalando che il Paraguay "intelligentemente" ha calato le tasse a fronte della pressione fiscale nella zona confinante. "Il ministero degli Esteri deplora le espressioni sfortunate di un alto funzionario del governo brasiliano. Il Paraguay è e sarà sempre una nazione libera, sovrana e indipendente e in onore a coloro che lo hanno difeso eroicamente durante la sua storia, non può ar passare sotto silenzio queste espressioni disdicevoli", si legge nel tweet. (Abu)