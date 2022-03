Roma: controlli alla movida di Ladispoli, sanzionati 3 locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono proseguiti anche ieri i controlli straordinari disposti dal Questore nelle zone della Movida dove insiste un'alta concentrazione di giovani frequentatori di locali: intensificati i servizi di prevenzione e di controllo del territorio volti ad evitare, intercettare e, ad ogni modo, sanzionare eventuali comportamenti illeciti, e a disciogliere assembramenti in contrasto con la normativa per il contenimento del diffondersi del Covid-19 e sanzionare la vendita di bevande alcoliche ai minori. In particolare, stanotte, a Ladispoli, gli agenti della polizia di stato del locale commissariato, con l'ausilio dell'unità cinofila dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno identificato 90 persone, di cui 15 di origini straniere, 32 minori e 20 con precedenti di polizia, controllato 10 veicoli ed elevato 3 sanzioni al codice della strada. 90 i green pass verificati dai poliziotti e 6 le sanzioni amministrative elevate per violazione della normativa anticovid. (segue) (Rer)