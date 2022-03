Roma: controlli alla movida di Ladispoli, sanzionati 3 locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 5 gli esercizi commerciali controllati: 3 per vendita e somministrazione bevande e 2 sale slot. 2 esercizi sono stati sanzionati. Nel corso del pattuglione, con l'ausilio dei cani antidroga, gli agenti hanno controllato un esercizio commerciale sito in via del Mare dove hanno rinvenuto, all'esterno e precisamente tra i tavolini, un involucro contenente hashish, mentre all'interno, dietro i divani, ulteriori 2 involucri della stessa sostanza stupefacente, successivamente sequestrata a carico di ignoti. Il titolare è stato sanzionato per aver somministrato bevande alcoliche a minori e per questo sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria, gli è stata contestata, inoltre, la violazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Infine 2 giovani avventori sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per oltraggio a Pubblico Ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità. (Rer)