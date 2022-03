Ucraina: Rojc (Pd), Guerini uomo di pace e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole incoscienti del governo russo contro l'Italia devono essere restituite con fermezza al mittente: il ministro Guerini è uomo di pace e le nostre Forze armate sono a difesa della democrazia repubblicana, non a servizio di un autocrate che manda le truppe a massacrare civili innocenti, a morire i suoi giovani. Un governo aggressore che priva le madri russe anche dei corpi su cui piangere non può accusare nessuno, tantomeno un Paese come l'Italia". Lo afferma in una nota la senatrice Tatjana Rojc, del Partito democratico, in merito alle affermazioni del dirigente del ministero degli Affari esteri russo, Alexei Paramonov, contro il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. (Com)