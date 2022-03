Algeria-Spagna: Algeri richiama il suo ambasciatore a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha richiamato il suo ambasciatore a Madrid, Said Moussi, dopo la decisione del governo spagnolo di considerare l'iniziativa di autonomia marocchina nel Sahara occidentale come "la base più seria, realistica e credibile per la risoluzione della controversia". Lo ha reso noto il ministero degli Affari esteri algerino in una nota, esprimendo sorpresa per questo "improvviso capovolgimento di posizione" da parte delle autorità di Madrid. In precedenza, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in un messaggio al re del Marocco Mohammed VI, aveva “riconosciuto l'importanza della questione del Sahara per il Marocco” e accolto con favore “l'iniziativa di autonomia marocchina, presentata nel 2007”, come riferito dal ministero degli Esteri marocchino. Oltre ad impattare sui rapporti con l’Algeria, la questione ha avuto e sta avendo sensibili ripercussioni anche nella politica interna della Spagna. Il partito di sinistra Podemos ha pubblicamente respinto la proposta del Marocco di autonomia per il Sahara occidentale perché significa "abbandonare la posizione di neutralità e il consenso delle risoluzioni delle Nazioni Unite", si legge sull'agenzia di stampa ufficiale "Efe". La leader di Podemos, Ione Belarra, ha sottolineato attraverso i social network che la Spagna "non deve discostarsi dal diritto internazionale" e che il conflitto nel Sahara occidentale richiede "una soluzione politica equa, duratura e accettabile per tutte le parti in conformità con le risoluzioni delle Nazioni Unite, prevedendo l'autodeterminazione del popolo saharawi". (segue) (Ala)