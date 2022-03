Algeria-Spagna: Algeri richiama il suo ambasciatore a Madrid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche alla posizione assunta da Sanchez sono arriva anche dalla destra, con il Partito popolare (centro-destra) e Ciudadanos (liberali) che hanno sollecitato il premier a fornire spiegazioni in Parlamento sul cambio di posizione dell'esecutivo sul Sahara occidentale, ex colonia spagnola. Secondo il quotidiano spagnolo “El Mundo”, l’Algeria avrebbe chiesto al governo spagnolo di non fornire gas algerino al Marocco. Vale la pena ricordare che l’Algeria ha chiuso il gasdotto Maghreb-Europa, che portava il gas algerino nella penisola iberica attraverso il territorio marocchino, dopo l’interruzione dei rapporti diplomatici tra Algeri e Rabat. Il gas algerino arriva ora in Spagna attraverso un solo gasdotto, il Medgas, che collega direttamente le due sponde del Mediterraneo bypassando il Marocco. Fonti stampa indicavano che la Spagna potrebbe rivendere parte del gas algerino a Rabat, eventualità che sarebbe invisa però alle autorità di Algeri. (segue) (Ala)