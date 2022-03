© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considero del tutto insensato pensare di far parlare (Vladimir) Putin davanti al Parlamento del nostro Paese. Il nostro no convinto all'invio delle armi non ci impedisce di riconoscere la differenza tra aggrediti e aggressori". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti a margine dei lavori di "Visione Comune" in corso a Roma.(Com)