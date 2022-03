Ucraina: Silli (CI), da governo russo attacchi inaccettabili, solidarietà a Guerini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le minacce rivolte dal direttore del dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Esteri russo, Alexey Paramonov, al nostro ministro della Difesa Lorenzo Guerini sono assolutamente inaccettabili nel tono e per il paragone utilizzato. L'Italia difenderà sempre la libertà di chi viene invaso con l'uso della forza e della violenza come nel caso dell'Ucraina. Al ministro Guerini va tutta la mia solidarietà, sicuro che farà la sua parte per trovare, insieme al governo italiano, una soluzione diplomatica e pacifica". E' quanto dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia, Giorgio Silli, componente della commissione Difesa e segretario di presidenza della Camera.(Com)