Energia: Barelli (FI), bene governo ma su extraprofitti aziende occorre attenzione

- "La nuova imposta di 4 miliardi sugli extraprofitti decisa dal governo a carico delle grandi imprese del settore energia che hanno beneficiato di particolari contingenze del mercato, è positivamente indirizzata a fini solidaristici e ridistributivi: emergenza sanitaria, economica e ora crisi energetica. Cioè, come ha chiesto da sempre Forza Italia, per aiutare le famiglie e le aziende maggiormente colpite". E' questo il commento di Paolo Barelli, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Questa entrata tributaria 'eccezionale', istituita anche nel passato per compensare gli straordinari guadagni di imprese del settore energetico, bancario e assicurativo, avrebbe la funzione (tipicamente 'fiscale') di fornire maggiori entrate al bilancio dello Stato per finanziare la riduzione dei prezzi dei prodotti energetici prelevando le risorse da profitti straordinari immeritati o inaspettati, se non anche speculativi (funzione redistributiva) - continua il parlamentare in una nota -. Prima di definire i dettagli di questo nuovo tributo si deve tenere bene a mente l'esperienza della cosiddette 'Robin Hood tax', istituita dall'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, numero 133 e dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale numero 10/2015. La Corte difatti stabilì che 'ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione'". (segue) (Com)