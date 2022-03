Energia: Barelli (FI), bene governo ma su extraprofitti aziende occorre attenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di FI aggiunge: "I mezzi approntati nel 2008 dal legislatore italiano per raggiungere lo scopo risultarono, secondo la Corte, viziati da molteplici incongruenze: la maggiorazione aveva colpito 'l'intero reddito dell'impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata'; 'le disposizioni censurate non erano contenute in un arco temporale predeterminato'; 'la inidoneità della manovra tributaria in giudizio a conseguire le finalità solidaristiche che intende esplicitamente perseguire', poiché il divieto di traslazione del maggiore onere fiscale sui prezzi al consumo 'risulta difficilmente assoggettabile a controlli efficaci'. Al di la di quanto saranno felici i vertici delle società 'colpite' dal decreto che tassa gli extraprofitti, vedi Eni, Enel in primis, il governo presti l'attenzione dovuta affinché questo tesoretto di 4 miliardi che lo Stato vuole incassare, facendolo comunque decorrere dal 2022 per non incorrere nel divieto di retroattività, si riveli davvero disponibile e certo. Incappare in un errore sarebbe imperdonabile - conclude Barelli -, ma il presidente Draghi di certo lo sa". (Com)