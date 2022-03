Agroalimentare: Camera Commercio, 4 "oli" viterbesi in fase finale Ercole Olivario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottimo piazzamento degli oli extravergine della Sabina e della Tuscia in occasione della cerimonia ufficiale di premiazione dei vincitori di 'Orii del Lazio – Capolavori del gusto', XXIX Concorso regionale per i migliori oli extravergine di oliva del Lazio, che si è svolta oggi a Roma, nella Sala del Tempio di Adriano della Camera di commercio di Roma". Lo si legge in una nota della Camera di commercio di Viterbo e Rieti. "Un concorso promosso ed organizzato come ogni anno da Unioncamere Lazio, con il supporto della segreteria tecnica di Agro camera, Azienda speciale della Camera di commercio di Roma per la promozione dei prodotti agricoli e la collaborazione delle Camere di Commercio della regione tra cui quella di Rieti-Viterbo. La selezione si conferma come una importante certezza per le imprese facendo registrare la partecipazione di 43 aziende per un totale di 50 etichette". (segue) (Com)