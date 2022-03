Agroalimentare: Camera Commercio, 4 "oli" viterbesi in fase finale Ercole Olivario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vera e propria "pioggia" di premi per le imprese della province di Rieti e Viterbo, che salgono ben 13 volte sul podio nell'ambito del concorso regionale. Infine sono 4 le etichette della Tuscia che approderanno alla selezione finale dell'Ercole Olivario insieme alle altre 12 della regione. "Sono entusiasta ed orgoglioso per i fantastici risultati ottenuti nell'ambito di un concorso che rappresenta un'occasione importante per far conoscere ai consumatori il livello qualitativo del nostro olio – dichiara il presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Domenico Merlani - con l'auspicio che possa servire da viatico per superare le enormi difficoltà che in questo momento stanno attraversando le nostre imprese". (Com)