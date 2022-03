Ucraina: gli Emirati Arabi Uniti offrono assistenza ai civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno manifestato la volontà di fornire “assistenza ai civili” colpiti dall'invasione russa dell'Ucraina. E’ quanto emerge alla conversazione telefonica intercorsa tra il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed, e l’omologo ucraino Dmytro Kuleba, sugli “ultimi sviluppi in Ucraina", riferisce l’agenzia di stampa ufficiale emiratina “Wam”. Il capo della diplomazia ha espresso la "disponibilità" del Paese del Golfo a sostenere gli sforzi per trovare una "soluzione pacifica alla controversia in Ucraina e raggiungere una soluzione politica alla crisi”. Giovedì 17 marzo, la Russia aveva ringraziato gli Emirati “per la loro posizione equilibrata ed obiettiva sull'Ucraina”. Vale la pena ricordare che lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario emiratino, finora ha declinato la richiesta statunitense di imporre sanzioni alla Russia, e che gli Emirati si sono astenuti durante le votazioni di condanna della Russia alle Nazioni Unite. (Res)