Marco Biagi: Salvini, ha pagato con la vita le sue idee e il suo impegno

23 luglio 2021

- "Vent’anni dalla morte di Marco Biagi, una persona perbene, un professore universitario e stimato giuslavorista che ha pagato con la vita le sue idee e il suo impegno". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, che in un post successivo aggiunge: "Il processo di modernizzazione del lavoro richiede ancora oggi quel coraggio e quello spirito riformista che hanno contraddistinto la sua vita. La viltà delle Brigate rosse non ha fermato e non fermerà le sue intuizioni". (Rin)