Ucraina: Perego (FI), parole Paramanov non cambiano nostra ferma condanna per invasione russa

- Il legame tra il popolo italiano e quello russo ha origini antiche così come la Russia condivide radici storiche, politiche, economiche e culturali con l'Europa, e le parole di Alexej Paramonov, alto esponente del governo russo, pronunciate nei confronti del nostro Paese non faranno arretrare di un millimetro la nostra ferma condanna all'invasione russa e la determinazione ad assumere qualsiasi misura sanzionatoria volta ad arrestare l'offensiva militare di Putin. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego. "Il governo russo, in queste drammatiche settimane è dalla parte sbagliata della storia", ha aggiunto. (Com)