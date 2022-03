Ucraina: Scalfarotto (Iv), Putin minaccia l’Italia ma sa di essere in grande difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Putin è sempre più isolato, sta conducendo una guerra barbarica con migliaia di vittime sui due fronti e causando un’emergenza umanitaria mai vista dalla seconda guerra mondiale. Le sue minacce al nostro Paese significano solo una cosa: è sempre più isolato da un Occidente che ha reagito unito applicando da subito sanzioni durissime. Abbiamo opposto il giusto ostacolo al suo attentato alla democrazia ed al diritto internazionale. Ora queste minacce sono il segnale di una estrema debolezza. Al di là degli show e della propaganda, Putin sa di non poter continuare a lungo questa guerra". Lo afferma in una nota il sottosegretario all’Interno, Ivan Scalfarotto. (Com)