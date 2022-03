Ucraina: Urso, piena solidarietà a ministro Guerini, accuse Mosca farneticanti e immotivate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Piena solidarietà al ministro Lorenzo Guerini, oggetto di farneticanti e del tutto immotivate accuse da parte del ministero degli Esteri di Mosca. La Russia con l’aggressione alla Ucraina ha compromesso la sua reputazione internazionale, violato i principi di legalità internazionale, minacciando la pace e la stabilità in Europa. Il ministro Lorenzo Guerini esprime le posizioni approvate alla unanimità dal Parlamento italiano". Lo dichiara in una nota il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, il quale evidenzia come "cresce nel Paese ogni giorno di più lo sdegno e la condanna per le atrocità commesse dalle Forze armate russe nei confronti della popolazione ucraina". (Com)