Energia: Di Maio, accordo raggiunto anche in Mozambico

18 ottobre 2021

- L’Italia ha raggiunto un accordo sull’energia anche in Mozambico. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Anche in Mozambico abbiamo raggiunto l'accordo per rafforzare la partnership energetica tra i nostri Paesi”, ha detto il ministro. “Le massime autorità locali mi hanno confermato la loro disponibilità. Così come già fatto con Algeria, Qatar, Congo e Angola, continuiamo a consolidare rapporti sull'energia, in modo da renderci autonomi dal gas russo e tutelare famiglie e imprese italiane”, ha continuato Di Maio in un messaggio su Facebook. (Res)