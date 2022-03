Ucraina: Bellanova, da governo nessuna campagna antirussa ma difendiamo chi subisce aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- Da parte del governo italiano non c'è nessuna campagna anti-russa, siamo invece determinati a sostenere e difendere il popolo ucraino vittima di una aggressione di straordinaria violenza. Così la presidente di Italia Viva, Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, commenta recenti dichiarazioni del direttore del Primo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo Alexei Paramonov. "Dal nostro governo nessuna campagna antirussa. Nessun falco. Tantomeno può essere addebitato questo comportamento al ministro (della Difesa, Lorenzo) Guerini. Siamo invece determinati a sostenere e difendere il popolo ucraino vittima di una aggressione di straordinaria violenza", afferma Bellanova in una nota. "In queste settimane abbiamo sostenuto in tutti i modi la necessità di una voce forte della politica internazionale e delle diplomazie contro la guerra. Che è sempre una sconfitta dell'umano. Sarebbe importante, e ce lo auguriamo, anche per la Russia ispirarsi a questo principio", ha aggiunto.(Com)