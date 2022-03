Ucraina: Coldiretti, speculazioni anche su grano, -28 per cento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per effetto della speculazione non solo il prezzo dei carburanti, ma anche quello del grano è sceso del 28 per cento rispetto ai massimi raggiunti all’inizio del mese di marzo, con una netta inversione di tendenza a conferma delle speculazioni in atto. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti alla chiusura settimanale della borsa merci di Chicago, che evidenzia come in una situazione di difficoltà dei mercati la speculazione si estende dall’energia alle materie prime agricole. Le quotazioni del grano sul mercato future, sottolinea la Coldiretti in un comunicato, sono scese a 10,63 dollari per bushel (27,2 chili) mentre quelle del mais a 7,41 dollari. Un andamento – sottolinea la Coldiretti – che non significa il superamento delle difficoltà, ma piuttosto l’accresciuto interesse sul mercato delle materie prime agricole della speculazione che ha approfittato degli alti valori raggiunti per realizzare profitti. Le speculazioni – spiega la Coldiretti – si spostano dai mercati finanziari in difficoltà ai metalli preziosi come l’oro fino ai prodotti agricoli dove le quotazioni dipendono sempre meno dall’andamento reale della domanda e dell’offerta e sempre più dai movimenti finanziari e dalle strategie di mercato che trovano nei contratti derivati “future” uno strumento su cui chiunque può investire acquistando e vendendo solo virtualmente il prodotto. (segue) (Com)