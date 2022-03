Energia: Di Maio, Ue intervenga con tetto massimo e fondo compensativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea deve intervenire con un tetto massimo ai prezzi del gas. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Come Italia stiamo chiedendo all'Ue di intervenire per fissare il tetto massimo ai prezzi del gas, mitigare i costi dell'energia e creare un fondo compensativo per gli Stati membri”, ha spiegato il ministro. “Come governo ieri in Cdm abbiamo adottato le prime misure concrete per abbassare i costi della benzina. Intanto stiamo portando avanti il nostro Piano per diversificare le fonti di approvvigionamento e salvaguardare la nostra sicurezza energetica”, ha continuato. “Avanti uniti, al fianco di cittadini e imprese italiane”, ha concluso Di Maio in un messaggio su Facebook. (Res)