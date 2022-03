Ucraina: Serracchiani (Pd), solidarietà a Guerini, grazie per lavoro prezioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà a Lorenzo Guerini e un grazie per il lavoro prezioso e delicato che sta portando avanti in questi giorni difficili. Lo ha scritto su Twitter Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera dei deputati. "L’attacco del governo russo è l’ennesimo segnale di arroganza che respingiamo senza esitazioni", ha aggiunto. (Com)