Ucraina: Mura (Pd), attacco russo a Guerini per alzare tensione

22 luglio 2021

- Lo sciagurato attacco russo contro il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, mira ad alzare la tensione proprio mentre si lavora alle trattative di pace. Lo afferma in una nota la presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura (Pd), replicando alle accuse di Mosca contro il governo italiano "I toni minacciosi e gli argomenti ambigui dimostrano che Putin è sempre più in difficoltà e tenta di giocare anche la carta dell'intimidazione contro l'Italia. Ma l'Italia è una democrazia solida e pacifica: terremo la barra dritta con i nostri alleati e non cadremo nel tranello di un'escalation non cercata. Rinnoviamo tutta la nostra fiducia al ministro Guerini, che alla Difesa sta svolgendo il suo ruolo con alta responsabilità repubblicana", ha aggiunto. (Com)