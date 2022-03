Ucraina: Mulè, da Mosca parole sconsiderate, il ministro Guerini rappresenta l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella roulette russa delle offese e dei target è finito anche il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al quale va la mia incondizionata solidarietà. Così in una nota il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè. "Da Mosca giungono parole gravi e prive di ogni fondamento che mettono ancora di più in risalto una evidente spaccatura interna della Russia", afferma Mulè. "Ciò che occorre sottolineare è che il ministro Guerini rappresenta l'Italia, agisce per dare attuazione a direttive di governo e del Parlamento. Per questo sa che accanto a lui c'è il Paese", ha aggiunto. (Com)