© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Marco Biagi provò a mettere in campo una visione. Capace di guardare le esperienze europee e perseguire il diritto al dialogo sociale, ambiva a creare uno stato sociale più universalistico. È il suo lascito più prezioso, le Br lo colpirono per quello non per aver scritto un comma o un articolo, ma per una visione". Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. (Rin)