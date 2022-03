Libia: l’ambasciatore in Italia Tarhuni nega la sospensione e le accuse di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore libico in Italia, Omar Abdul-Salam Al Tarhuni, smentisce le accuse di presunta corruzione, nega di essere stato sospeso dal ministero degli Esteri e afferma di essere oggetto di un attacco politico in un momento di grande divisione in Libia. Interpellato da “Agenzia Nova”, Tarhuni si difende dalle accuse dell’Ufficio di revisione contabile della Libia di presunto “abuso di potere in violazione della normativa vigente”. Un documento ufficiale, il numero 213, firmato da Khalid Ahmad Shekshek, presidente dell'Ufficio di controllo statale, dispone la sospensione di Tarhuni, dell'addetto sanitario, Muhammad Omar Tika, e del direttore degli affari amministrativi dell'ambasciata, Hiyam Abu Bakr Muhammad Ibrediàa. In particolare, dagli accertamenti dell’Audit Bureau libico emerge che l’ambasciatore avrebbe presentato per il rimborso fatture mediche del suocero, del valore di 81mila euro, deceduto due anni fa circa. “Nessuna fattura presso l’European Hospital di Roma è stata pagata perché non ci soldi”, riferisce Tarhuni, aggiungendo che l’ultima richiesta di rimborso è comunque relativa al trasferimento della salma del defunto. “Con l’European Hospital di Roma c’è un debito di quasi cinque milioni di euro”, rivela ancora il diplomatico, negando poi di essere stato sospeso. “Non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dal ministero degli Esteri. Stanno facendo uscire carte e documenti di controllo contabile a mezzo stampa perché in questo momento in Libia c’è un grande conflitto politico”, aggiunge Tarhuni, accusando la lobby dei “Fratelli musulmani” di volerlo rimuovere “per motivi politici”. “Stanno facendo pressione sul Governo di unità nazionale per cambiare l’ambasciatore a Roma. Io continuo a lavorare e non ho ricevuto alcuna comunicazione tramite i canali libici ufficiali”, riferisce ancora il diplomatico, lanciando poi un appello alla calma. “In questo momento difficile, soprattutto dopo la nascita del governo (del premier designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha), dobbiamo cercare la pace e di risolvere i problemi politici interni. Non serve a niente attaccare un ambasciatore: sono qui per lavorare per la Libia, non per servire un determinato gruppo politico”, spiega Tarhuni. L'ambasciatore, infine, ha accusato il presidente dell'Ufficio di controllo contabile, Khalid Ahmad Shekshek, già candidato alle elezioni presidenziali del 24 dicembre scorso, di utilizzare il suo ruolo per scopo politici: "Non è possibile candidarsi alle elezioni e poi tornare a ricoprire lo stesso incarico statale: così non c'è fiducia", conclude Tarhuni. (Lit)