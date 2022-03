Perù: Chero Medina giura come ministro della Giustizia dopo dimissioni a sorpresa di Yldefonso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Felix Chero Medina ha giurato come nuovo ministro della Giustizia del Perù, in sostituzione di Angel Yldefonso, ricercatore di diritto dimessosi a sorpresa nella serata di venerdì. Cheto Medina ha giurato nelle mani del presidente Pedro Castillo, in una breve cerimonia tenuta questa mattina nel Palazzo di governo. Il nuovo ministro della Giustizia, avvocato, era stato nominato a novembre scorso come capo gabinetto del ministero della Difesa e, in precedenza, come direttore generale dell'avvocatura della Polizia. Yldefonso aveva rassegnato le dimissioni cinque giorni dopo che il Congresso, l'organo legislativo monocamerale del paese, aveva aperto una sessione di audizioni per verificare alcune presunte irregolarità amministrative. La stampa locale ricorda peraltro che sullo stesso Chero Medina gravano alcune precedenti indagini penali che potrebbero pregiudicarne la permanenza nell'incarico. (segue) (Brb)