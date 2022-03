Perù: Chero Medina giura come ministro della Giustizia dopo dimissioni a sorpresa di Yldefonso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione destinata a rendere ancora più impervio per Castillo il compito di portare a termine il mandato. Il presidente, in carica da appena sette mesi, ha già proceduto al cambio di quattro presidenti del Consiglio dei ministri, con altrettanti corposi rimpasti nel governo. Quello attualmente insediato, grazie a una fiducia ottenuta con pochissimo margine di vantaggio, è guidato dall'avvocato Anibal Torres. Inoltre lo stesso Castillo dovrà affrontare in parlamento, lunedì 28 marzo, una mozione di impeachment per "incapacità morale permanente". Si tratta del secondo tentativo di impeachment nei confronti del capo dello stato dal suo insediamento. La mozione è stata ammessa al dibattito con 76 voti a favore, 41 contro e un’astensione. Per la destituzione del capo dello stato sono necessarie 87 adesioni. (Brb)