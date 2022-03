Ucraina: consigliere presidenziale, forse non saremo capaci di produrre raccolti per export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina potrebbe non essere in grado di produrre raccolti a sufficienza per l’esportazione nel 2022. Lo ha detto Oleh Ustenko, consigliere presidenziale del presidente Volodymyr Zelensky. Ustenko ha specificato che è molto probabile che ciò accada se la semina dovesse essere interrotta dall’aggressione della Federazione Russa al Paese, giunta al suo 24mo giorno. La nazione “ha scorte di cereali e cibo per un anno ma se la guerra continuerà” ci saranno problemi, ha detto il consigliere. Kiev è il quinto maggiore esportatore di grano al mondo. (Kiu)