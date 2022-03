Ucraina: bambini dell'Antoniano incontrano Papa Francesco e cantano canzone per la pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antoniano - prosegue la nota - è da sempre vicino al mondo dei bambini promuovendo da oltre sessanta anni un intrattenimento sano con lo Zecchino d’Oro tanto che in Italia, e non solo, sono nati tanti cori che si ispirano al mondo dello Zecchino d’Oro e si affiancano all’Antoniano che segue numerosi progetti solidali e di accoglienza. In particolare, nel 2021 attraverso progetti solidali, come Operazione Pane, Antoniano ha sostenuto quasi 1.500 bambini e oltre 1.300 nuclei familiari. L’impegno di Antoniano è quello di garantire ai bambini e alle famiglie in difficoltà ascolto e accoglienza a partire dal pasto, ma anche supporto scolastico, psicologico ed emotivo attraverso il centro di ascolto. Tutto questo è possibile, oltre al personale professionale specializzato, grazie all’indispensabile supporto dei volontari e di tutte le persone che ogni giorno sostengono il mondo dell’Antoniano. L’Antoniano, in questo drammatico momento, ha esteso all’Ucraina la rete solidale di Operazione Pane, con interventi nel Paese, ai confini e in Italia, dove stanno arrivando migliaia di persone in fuga. In particolare, l’Antoniano sta sostenendo tre strutture francescane ucraine a Konotop, Odessa e Kiev e una struttura in Romania impegnata ad offrire supporto alle mamme e ai bambini che attraversano il confine dell’Ucraina. In Italia Operazione Pane aiuta, inoltre, le realtà francescane che stanno accogliendo gli ucraini che scappano dalla guerra, come il convento di Bordighera e quello di Montenero, in provincia di Imperia. Anche a Bologna sono in arrivo famiglie ucraine e Antoniano sta lavorando in rete con le istituzioni locali e le altre realtà del territorio per garantire accoglienza, supporto in caso di bisogni economici e materiali oltre a tutta l’assistenza necessaria in una situazione tanto complessa. (Com)