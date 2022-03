Ucraina: Lavrov, proposta Polonia su "missione di pace della Nato" è pura demagogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non esclude che l'idea della Polonia di inviare una "missione di pace della Nato" in Ucraina miri a prendere il controllo della parte occidentale del Paese: quest’iniziativa non è altro che demagogia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante un incontro con i partecipanti al concorso “Leaders of Russia". "Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki sta proponendo l'idea, di cui discuteranno tra pochi giorni, di inviare delle forze di pace della Nato in Ucraina. Non escludo che se improvvisamente venisse presa tale decisione, si presumerebbe che la base di tali forze di pace sarà il contingente polacco, che prenderà il controllo dell'Ucraina occidentale da Lviv e vi rimarrà per un lungo periodo. Mi sembra che il piano sia questo", ha detto Lavrov. "Penso che anche questa sia un'iniziativa demagogica e credo i Paesi membri della Nato capiranno che devono essere ragionevoli e realistici", ha aggiunto il ministro. (Rum)