- "Il 19 marzo di venti anni fa veniva brutalmente assassinato dalle Brigate rosse Marco Biagi. Marco era un uomo coraggioso, uno studioso intellettualmente onesto, un servitore dello Stato. Un abbraccio va alla sua famiglia e ai suoi cari in questo triste giorno. Che il suo sacrificio non venga mai dimenticato". Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.(Com)