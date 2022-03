Vaticano: Papa al Coro dell'Antoniano, le vostre canzoni uniscono le generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco questa mattina, nell'Aula Paolo VI, ha ricevuto in Udienza il Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna e i Cori della Galassia dell'Antoniano. "Alcune canzoni dello 'Zecchino d'Oro' uniscono le generazioni. E questo è molto bello e importante! C'è bisogno di legare le diverse generazioni; in particolare di favorire il dialogo tra gli anziani e i più giovani, tra i nonni e i nipoti. E voi lo fate, col vostro canto", ha sottolineato Francesco. Il Pontefice ha, poi, osservato: "La pace non appiattisce le differenze, no, la pace è armonia delle differenze. I vostri canti - ha aggiunto parlando a braccio - danno speranza, anche nei momenti difficili, come questo che stiamo vivendo adesso a causa della guerra. Sono arrivati ​​a Roma alcuni bambini feriti al Bambino Gesù. Sono qui a Roma e li aiutiamo a guarire". Proprio ai bimbi e ai ragazzi ucraini, il Santo Padre ha chiesto di dedicare l'incontro di oggi. (Civ)