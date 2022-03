Scuola: assessore Roma, Campidoglio rimette al centro formazione culturale giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 160 persone in Campidoglio e circa 200 on line per l'iniziativa 'Costruire il sistema integrato zerosei nella complessità dell'oggi', promosso da Roma Capitale e il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia. "Da tanto tempo la comunità educativa di Roma Capitale aspettava di potersi rivedere e riabbracciare e da troppo tempo il Campidoglio non era teatro di una riflessione a tutto tondo sull'educazione e la scuola. Da qui parte un cammino che non si interromperà più". Ha detto l'assessora alla Scuola Lavoro e Formazione di Roma Capitale, Claudia Pratelli, nel corso del Convegno. "Fin dal primo momento abbiamo scelto di mettere la scuola e l'educazione al centro dell'azione di governo con la riduzione delle rette dei nidi e l'investimento sulle scuole. Negli anni che abbiamo di fronte vogliamo puntare sulla forza generatrice della comunità, investire sulle scuole, aprirle ai territori come presidi civici e culturali, inaugurare una stagione di riflessione pedagogica che invada e contagi tutti gli aspetti del nostro vivere comune e trasformi Roma in una città educante. Abbiamo cominciato questa mattina, con tanti punti di vista diversi e autorevoli, necessari per decifrare la complessità e le fragilità dell'oggi. Abbiamo interrogato l'arte, la scienza, la sociologia, la medicina, la psicologia perchè Riflettere di educazione significa riflettere del nostro stare al mondo e di dove questo mondo vogliamo portarlo. Un ringraziamento speciale va ad Antonia Labonia del Gnni, al Premio Nobel Professor Giorgio Parisi, la Statistica Linda Laura Sabbadini e a tutte le protagoniste e i protagonisti di questa giornata di studio e di lavoro." ha poi concluso. (Com)