Agricoltura: Bergesio (Lega), bene approvazione decreto, misure in Cdm a tutela delle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto approvato ieri in sede di Consiglio dei ministri, contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, "va incontro alle richieste della Lega in materia di sostegno alla produttività delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Dentro il provvedimento la rinegoziazione e la ristrutturazione dei crediti concessi dalle banche e dai soggetti autorizzati fino a 25 anni, che avevamo chiesto nel decreto legge Sostegni ter. Ci sono misure immediate e importanti quali il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo, l’equiparazione del digestato ai fertilizzanti chimici, un primo abbassamento dei costi del carburante attraverso uno specifico credito d’imposta, che si aggiunge all’importante intervento di taglio delle accise pari a 25 centesimi al litro. Avremo modo di discutere in Parlamento ulteriori interventi strutturali, ascoltando le tante aziende che stanno pagando a caro prezzo le conseguenze economiche della guerra, al fine di tutelare il nostro patrimonio nazionale". Lo dice in una nota il senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo della Lega in commissione Agricoltura e produzione agroalimentare. (Com)