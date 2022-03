Berlusconi: parenti ed amici a villa Gernetto per unione simbolica con Marta Fascina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Parenti ed amici di Silvio Berlusconi sono a Villa Gernetto, a Gerno, in Brianza, per festeggiare l'unione simbolica del presidente di Forza Italia con Marta Fascina. Sono presenti tutti i figli dell'ex premier, tranne Piersilvio, in isolamento per il Covid-19. Oltre al fratello dell'ex capo del governo, Paolo, ci sono Gianni Letta, Adriano Galliani con la compagna, Fedele Confalonieri, Niccolò Ghedini con la moglie, il figlio di Ghedini, Giuseppe, e Marcello Dell’Utri. Partecipano alla cerimonia anche il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, la capogruppo del partito al Senato, Anna Maria Bernini e la senatrice azzurra, Licia Ronzulli. Assente, in quanto positivo al Covid-19, il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli. A quanto si apprende, l'abito di Fascina è dello stilista Antonio Riva. Berlusconi ha fatto un breve discorso e, dopo il brindisi di rito, ora sono tutti riuniti a tavola. (Rin)