Berlusconi: parenti ed amici a villa Gernetto per unione simbolica con Marta Fascina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Parenti ed amici di Silvio Berlusconi sono a Villa Gernetto, a Gerno, in Brianza, per festeggiare l'unione simbolica del presidente di Forza Italia con Marta Fascina. Sono presenti tutti i figli dell'ex premier, tranne Piersilvio, in isolamento per il Covid-19. Oltre al fratello dell'ex capo del governo, Paolo, ci sono Gianni Letta, Adriano Galliani con la compagna, Fedele Confalonieri, Niccolò Ghedini con la moglie, il figlio di Ghedini, Giuseppe, e Marcello Dell’Utri. Partecipano alla cerimonia anche il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, la capogruppo del partito al Senato, Anna Maria Bernini e la senatrice azzurra, Licia Ronzulli. Assente, in quanto positivo al Covid-19, il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli. A quanto si apprende, l'abito di Fascina è dello stilista Antonio Riva. Berlusconi ha fatto un breve discorso e, dopo il brindisi di rito, ora sono tutti riuniti a tavola. (Rin)