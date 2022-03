Amministrative: Zoffili (Lega), presentato a Erba candidato sindaco Caprani, soddisfatto per centrodestra unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi a Erba abbiamo presentato ufficialmente il candidato sindaco del centrodestra Mauro Caprani. Sono soddisfatto che il lavoro che ho svolto, per conto della Lega, proponendo di superare le divisioni del passato tra le forze del centrodestra, abbia dato ottimi frutti riunendo intorno al nome di Mauro una coalizione unita, che vede insieme tutti i partiti di questa area, Lega per Salvini Premier, Forza Italia e Fratelli d'Italia oltre alle due liste civiche Il Buonsenso ed Erba prima di tutto". Lo dice in una nota il deputato della Lega Eugenio Zoffili, vice coordinatore regionale Lega Lombarda per Salvini Premier e capogruppo in consiglio comunale a Erba. "Mauro Caprani ha una lunga esperienza amministrativa, maturata da sindaco di Barni, e politica come coordinatore provinciale del suo partito. Conosce perfettamente il nostro territorio e le sue problematiche, ha ottimi rapporti con gli enti sovracomunali e con il sindaco uscente Veronica Airoldi che ringrazio di cuore per il lavoro svolto in questi anni. Come Lega stiamo definendo la lista, e siamo compatti al fianco di Mauro, che sosterremo convintamente".(Com)