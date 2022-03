Germania: Steinmeier, democrazia in pericolo quando si diffondo odio e violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La democrazia è in pericolo quando si diffondono l'odio e la violenza. Lo ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier durante una colazione con alcuni cittadini di Altenburg, in Turingia. Una visita che segna l’inizio del secondo mandato presidenziale per Steinmeier, il quale ha detto di voler saggiare l’umore del Paese dopo due anni di pandemia di coronavirus e dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Quello ad Altenburg è il primo di una serie di visite in tutto il Paese che contraddistingueranno il secondo mandato da capo dello Stato. L'obiettivo dichiarato di queste visite è conoscere la quotidianità e i disagi delle regioni e di ridurre la sfiducia nei confronti delle autorità statali. Steinmeier ha scelto specificamente la Germania orientale e Altenburg perché nella cittadina di circa 32 mila abitanti, negli ultimi mesi si sono ripetute le manifestazioni contro le misure restrittive imposte contro il Covid-19. (Geb)