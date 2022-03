Libia: premier Dabaiba, "nessuna condivisione del potere, il Parlamento incoraggia la guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova stoccata del primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, contro la Camera dei rappresentanti di Tobruk, il foro legislativo libico eletto nel 2014 che si riunisce nell’est del Paese. “È irragionevole che un parlamento rimanga al potere per dieci anni, impedendo ai libici di beneficiare oggi del boom dei prezzi del petrolio e incoraggiando la guerra e la divisione", ha detto oggi Dabaiba al “Forum delle donne a sostegno delle elezioni” nella capitale libica, Tripoli. Il capo dell’esecutivo libico “ad interim” ha ribadito che il suo piano, denominato “Restituire la fiducia al popolo”, per organizzare elezioni parlamentari entro giugno, è respinto solo dalle élite politiche che beneficiano dello status quo. Il capo del governo di Tripoli ha spiegato che il suo è un “progetto di trasformazione democratica, non un piano per la condivisione del potere o l'interruzione del processo elettorale democratico”. Le parole di Dabaiba sembrano precludere, almeno per il momento, un accordo con il Governo di stabilità nazionale (Gsn) del premier designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha, quest'ultimo sostenuto dal generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica che ha tentato di conquistare Tripoli nel 2019. Le Nazioni Unite e Stati Uniti stanno portato avanti una mediazione tra le due coalizioni rivali nel tentativo di giungere a un compromesso dopo le mancate elezioni del 24 dicembre scorso e l’insediamento a Bengasi del Gsn, di fatto un nuovo esecutivo parallelo non riconosciuto dalla Comunità internazionale. (Lit)