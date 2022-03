Ucraina: ministra Difesa tedesca, governo valuta l'invio di altre armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco sta valutando l’opportunità di acquistare nuovi armamenti da inviare all’Ucraina. Lo ha detto la ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, secondo cui sarà difficile consegnare altre armi attualmente in dotazione alla Bundeswehr, le forze armate tedesche. "Le possibilità della Bundeswehr sono esaurite", ha detto Lambrecht in un'intervista all’emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. "Stiamo esplorando quali altre opzioni ci sono. Di conseguenza, sono ora in corso colloqui nel governo federale sull'acquisto di armi per l'Ucraina”, ha proseguito la ministra. Tuttavia, se le armi vengono acquistate da società pubbliche tedesche per consegnarle in Ucraina, "non è un percorso che passa per il ministero della Difesa, ma piuttosto dal ministero dell'Economia, perché in tal caso si parla di esportazioni di armi". Lambrecht ha espresso preoccupazione al riguardo: "Certo, le forze russe stanno effettuando delle ricognizioni e non voglio mettere in pericolo coloro che effettuano tali trasporti, né voglio rendere queste consegne un obiettivo di potenziali attacchi". La ministra ha infine garantito che la Bundeswehr è in grado di fornire il suo contributo alla difesa della Nato e, per questo motivo, non ha escluso l’ulteriore invio di militari in Lituania, Romania o Slovacchia. (Geb)