Iran: ministro Esteri irlandese, rilancio accordo nucleare aiuterebbe con rincaro prezzi petrolio

- Il rilancio dell’accordo nucleare con l'Iran potrebbe aiutare ad affrontare il recente aumento dei prezzi del petrolio alimentato dalle sanzioni internazionali contro la Russia adottate in seguito all'invasione dell'Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney, in un’intervista all’emittente radiotelevisiva “Bbc”. Secondo Coveney, l’accordo potrebbe essere raggiunto già questo fine settimana e rappresenterebbe un'opportunità per l'Iran di rientrare nel mercato delle forniture. "Sembra che siamo quasi arrivati al dunque", ha detto Coveney, che svolge il ruolo di facilitatore dell'accordo nucleare in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Questa è una buona notizia in un momento in cui ne abbiamo bisogno”, ha aggiunto il ministro irlandese. (Rel)