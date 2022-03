Marco Biagi: Bernini (FI), sua lezione resta di straordinaria attualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Marco Biagi "è stato un autentico riformista, il suo pensiero tocca temi di straordinaria attualità che ci fanno rimpiangere ancora e per sempre la sua scomparsa. Spiace che una mente illuminata come la sua sia stata colpevolmente dimenticata dalle istituzioni. E soprattutto che la sua memoria sia stata troppo spesso infangata da critiche tanto superficiali quanto infondate". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. La parlamentare aggiunge: "Biagi è un maestro di vita. Col suo Libro bianco ha cercato di migliorare la condizione dei lavoratori invisibili, quelli pagati in nero, e non certo di mettere in forse le tutele acquisite, come tuttora sostengono i suoi detrattori. Ma è sull’attenzione ai giovani che resta immortale il suo pensiero. Per Biagi l’Italia non riuscirà mai ad affrontare i nuovi bisogni, e a riconoscere nuovi diritti, se non sarà in grado di riequilibrare la spesa sociale in favore dei giovani. È un messaggio potente che la politica tutta dovrebbe avere come faro nelle scelte in tema di welfare, lavoro, crescita, futuro".(Com)