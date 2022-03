Energia: Bellanova, in decreto risposte che settore autotrasporto aspettava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Un risultato "rilevante" che "corona il lavoro su cui siamo stati impegnati per settimane. E in cui, insieme alle cospicue risorse, confluiscono anche i punti qualificanti indicati nel Protocollo d'intesa sottoscritto al Mims con le Associazioni di categoria giovedì scorso". Lo dice la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, nel commentare il pacchetto economico e normativo approvato ieri sera in Consiglio dei ministri nel decreto legge sulle misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina che, con gli 80 già previsti nel decreto Energia, porta a circa 640 milioni complessivi, al netto della riduzione delle accise sul gasolio per autotrazione, le risorse destinate al settore dell'autotrasporto gravemente colpito dal caro carburante. "Con questo mix accuratamente composto di risorse e norme - prosegue l'esponente dell'esecutivo in una nota -. Garantiamo a questo settore strategico per il Paese le risposte che attendeva, necessarie a sostenerlo nel fronteggiare l'emergenza determinatasi con la guerra e la sfida di riposizionamento in atto. Contestualmente alle nuove risorse stanziate e alla riduzione delle accise sul gasolio per autotrazione, infatti, nel Decreto sono anche sancite le norme necessarie a un affinamento delle regole nel rapporto tra autotrasporto e committenza già condivise nel Protocollo d'Intesa e ad affrontare le debolezze strutturali di sistema della catena logistica che si riflettono sulle imprese di settore". (segue) (Com)