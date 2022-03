Energia: Bellanova, in decreto risposte che settore autotrasporto aspettava (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Insieme all'istituzione di un Fondo di 500 milioni, alla riduzione delle accise sul gasolio per autotrazione, al rifinanziamento per il 2022 di "marebonus" e "ferrobonus" per ulteriori complessivi 38.5 milioni rispetto alle risorse già previste, all'esonero per il 2022 del contributo dovuto dalle imprese di autotrasporto all'Autorità di regolazione dei trasporti e al rafforzamento per ulteriori 20 milioni per sostenere il costo pedaggi e la riduzione delle spese non documentate, il decreto contempla infatti anche una indicazione normativa che il settore attendeva da tempo a garanzia di più trasparenti ed equilibrati rapporti di filiera. Ovvero l'inserimento nei contratti di trasporto della clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto dell'aumento dei prezzi del carburante. In particolare - continua la nota - nei contratti stipulati in forma scritta il rispetto della clausola di adeguamento del costo carburante qualora lo stesso registri una variazione di almeno il 2 per cento del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato. Mentre per i contratti di trasporto merci in forma non scritta si prevede invece che il corrispettivo venga determinato in base ai valori indicativi di riferimento pubblicati sul sito del Mims e aggiornati periodicamente.